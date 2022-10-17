Врач Гуторова рассказала о риске снижения защитной функции поджелудочной у курильщиков

Врач-терапевт Наталия Гуторова предупредила, что курение может спровоцировать снижение защитной функции поджелудочной железы и привести к острой форме панкреатита.

«Отмечается, что у курящих людей снижается защитная функция поджелудочной железы, что приводит к острой форме панкреатита. Критической точкой развития болезни может стать рак поджелудочной железы. Курение повышает риск в 25 раз», — сказала врач в разговоре с URA.RU.

Кроме того, под воздействием смол в сердце возникают спазмы сосудов, свёртываемость крови повышается, что провоцирует образование тромбов.

Это увеличивает риск инсульта, инфаркта миокарда. Также курение провоцирует спазм сосудов головного мозга.

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