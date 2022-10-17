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Врач Гуторова рассказала о риске снижения защитной функции поджелудочной у курильщиков

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Врач-терапевт Наталия Гуторова предупредила, что курение может спровоцировать снижение защитной функции поджелудочной железы и привести к острой форме панкреатита.
Врач Гуторова рассказала о риске снижения защитной функции поджелудочной у курильщиков
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«Отмечается, что у курящих людей снижается защитная функция поджелудочной железы, что приводит к острой форме панкреатита. Критической точкой развития болезни может стать рак поджелудочной железы. Курение повышает риск в 25 раз», — сказала врач в разговоре с URA.RU.

Кроме того, под воздействием смол в сердце возникают спазмы сосудов, свёртываемость крови повышается, что провоцирует образование тромбов.

Это увеличивает риск инсульта, инфаркта миокарда. Также курение провоцирует спазм сосудов головного мозга.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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