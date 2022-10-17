Трихолог Качанова посоветовала защищать волосы во время холодов
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«В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Всё это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — отметила Качанова в беседе с URA.RU.
Она посоветовала носить шапки и принимать поливитаминные комплексы, предварительно проконсультировавшись с врачом.
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