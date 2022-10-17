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Трихолог Качанова посоветовала защищать волосы во время холодов

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Трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова рассказала, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос.
Трихолог Качанова посоветовала защищать волосы во время холодов
  • Gettyimages.ru
  • © Iryna Khabliuk / EyeEm

«В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Всё это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — отметила Качанова в беседе с URA.RU.

Она посоветовала носить шапки и принимать поливитаминные комплексы, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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