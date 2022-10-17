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Минпросвещения России: учителям не запрещали пользоваться иностранными мессенджерами

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В Министерстве просвещения России заявили, что не запрещали учителям и родителям пользоваться иностранными мессенджерами, а только рекомендовали перейти на систему «Моя школа».
Минпросвещения России: учителям не запрещали пользоваться иностранными мессенджерами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам. При этом отметим, что в данном случае речь идёт исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и её компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на региональные ведомства сообщил, что в Минпросвещения России потребовали от регионов ограничить использование WhatsApp и прочих иностранных мессенджеров в образовательном процессе и на рабочих местах и предложили использовать «VK Мессенджер».

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.

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