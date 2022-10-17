Минпросвещения России: учителям не запрещали пользоваться иностранными мессенджерами
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Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам. При этом отметим, что в данном случае речь идёт исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и её компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на региональные ведомства сообщил, что в Минпросвещения России потребовали от регионов ограничить использование WhatsApp и прочих иностранных мессенджеров в образовательном процессе и на рабочих местах и предложили использовать «VK Мессенджер».
Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.