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«Коммерсант»: Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp

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В Минпросвещения России потребовали регионы ограничить использование WhatsApp и прочих иностранных мессенджеров в образовательном процессе и на рабочих местах и предложили использовать «VK Мессенджер».

Как сообщает «Коммерсант», в Министерстве просвещения и науки Хабаровского края и в администрации Курской области подтвердили, что ведомство потребовало регионы ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках учебного процесса в письме от 26 августа.

В профильном ведомстве Нижегородской области мотивировали рекомендации тем, что они позволят исключить возможность утечки конфиденциальной информации.

Участники родительских чатов в ряде регионов в комментарии изданию отметили, что просьба ограничить использование зарубежных мессенджеров относилась и к ним из-за угроз информбезопасности. 

В Минпросвещения подтвердили соответствующие рассылки, однако уточнили, что они применимы только к работе с государственной системой «Моя школа» и её компонентами.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.

По его словам, для получения контроля над телефоном хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.

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