Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.

«Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp», — заявил Дуров в Telegram.

По его словам, для получения контроля над телефоном хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.

Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.