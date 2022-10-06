Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsApp
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«Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp», — заявил Дуров в Telegram.
По его словам, для получения контроля над телефоном хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.
Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.