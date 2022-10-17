В Минстрое предложили привлечь безработных к работам по строительству

В Общественном совете при Минстрое России предложили привлечь безработных к работам по строительству — отрасли требуется около 3 — 5 млн специалистов.

Как сообщают «Известия», на учёте в органах занятости состоят более 1,8 млн человек. Общественный совет при Минстрое представит ведомству систему привлечения безработных граждан к работам на стройке.

«Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала о ситуации с безработицей в стране.

По её словам, уровень безработицы по-прежнему остаётся на уровне 0,9%. С 12 по 19 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 7,4 тыс. и составила 646,5 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что на рынке труда пока стабильная ситуация, уровень безработицы находится на исторических минимумах.