Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в стране.

Как сообщили в секретариате Голиковой, она провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

«Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему остаётся на уровне 0,9%. С 12 по 19 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 7,4 тыс. и составила 646,5 тыс. человек», — цитирует её РИА Новости.

Голикова добавила, что в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели работают 119,1 тыс. человек, а число работников, находящихся в простое, — 94,4 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на рынке труда пока стабильная ситуация, уровень безработицы находится на исторических минимумах.