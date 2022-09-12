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Путин прокомментировал состояние рынка труда в России

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Президент России Владимир Путин прокомментировал состояние рынка труда в стране.

Как отметил российский лидер на совещании по экономическим вопросам, на рынке труда пока стабильная ситуация, безработица на исторических минимумах.

«Я считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае — июле это было всего 3,9%. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле», — сказал Путин.

Ранее в Минэкономразвития назвали стабильной ситуацию на рынке труда в России.

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