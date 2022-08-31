В Минэкономразвития назвали стабильной ситуацию на рынке труда России

Ситуация на рынке труда в России остаётся стабильной, безработица находится на историческом минимуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Уровень безработицы (по методологии МОТ) третий месяц подряд держится на исторических минимумах — 3,9% от рабочей силы в июле», — отмечается в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике».

В Минэкономразвития заявили, что в июле снижение ВВП замедлилось с 4,9 до 4,3%.

Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на продовольственные товары (дефляцию) на 0,16% в России за прошедшую неделю.