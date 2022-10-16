РИА Новости: фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Соломко ездил в Грузию

Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Романа Соломко Максим заявил, что отец ездил в Грузию для оплаты услуг таможенного брокера и с целью декларации груза.

«Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией... Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм», — сказал он РИА Новости.

По словам Максима Соломко, все документы были поданы в официальном порядке.

Он назвал ситуацию со своим отцом «подставой».

Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

В данный момент задержаны восемь человек. Максим Соломко подтвердил задержание отца в Крыму.

По данным ФСБ, взрывное устройство было переправлено по морю из Одессы в Болгарию, а на территорию РФ оно попало через границы Армении и Грузии.

Подробнее — в материале RT.