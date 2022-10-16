Сын фигуранта дела о подрыве Крымского моста подтвердил задержание отца

Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца на территории полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах... Я понимаю почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан», — сказал Максим Соломко.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. После этого загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также частично обрушились два автомобильных пролёта моста.

Отмечается, что взрывное устройство было закамуфлировано и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A.

К переправке груза из Болгарии в Грузию, а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

Подробнее — в материале RT.