В Минсельхозе сообщили, что заводы Danone продолжают работать в обычном режиме
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«По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме», — приводит ТАСС заявление.
В Минсельхозе добавили, что заводы сохраняют рабочие места, а продукция поступает на рынок России.
Ранее французская компания Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.
Генеральный директор компании «Союзмолоко» Артём Белов заявил, что решение Danone не отразится на покупателях в России.