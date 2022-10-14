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В Минсельхозе сообщили, что заводы Danone продолжают работать в обычном режиме

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Заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме, продукция поступает на российский рынок. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.
В Минсельхозе сообщили, что заводы Danone продолжают работать в обычном режиме
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  • © SOPA Images

«По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме», — приводит ТАСС заявление.

В Минсельхозе добавили, что заводы сохраняют рабочие места, а продукция поступает на рынок России.

Ранее французская компания Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.

Генеральный директор компании «Союзмолоко» Артём Белов заявил, что решение Danone не отразится на покупателях в России.

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