В «Союзмолоке» прокомментировали решение Danone о передаче контроля над бизнесом в России
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«Компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции, поэтому покупатель не заметит никаких изменений», — прокомментировал он «Известиям».
Белов уточнил, что Danone, как публичная компания, должна предупреждать обо всех своих действиях акционеров, поэтому было сделано такое заявление.
Ранее стало известно, что французская компания Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.
В октябре президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.