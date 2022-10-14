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Danone откажется от контроля своего бизнеса по производству молочных продуктов в России

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Французская компания Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.
Danone откажется от контроля своего бизнеса по производству молочных продуктов в России
  • AFP

Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует РИА Новости.

«Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России», — говорится в заявлении.

Также в компании сказали, что в итоге может быть списано до €1 млрд. 

Ранее Danone сообщила, что прекращает поставки в Россию дочерних брендов Evian и Alpro и намеревается сосредоточить свою деятельность в стране на производстве основных молочных продуктов.

В начале апреля в Danone заявили, что компания не собирается покидать российский рынок.

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