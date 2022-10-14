Флеболог Орлов рассказал о пользе плавания и велопрогулок для профилактики отёчности ног

Врач-флеболог кандидат медицинских наук Владислав Орлов рассказал, что для профилактики периодических отёков ног рекомендовано плавание и велопрогулки.

«Первое правило профилактики — частая смена положения в течение дня. При стоячей работе старайтесь делать перерывы, чтобы отдохнуть сидя или лёжа. Когда стоите, время от времени выполняйте перекаты с носка на пятку и обратно», — посоветовал он в беседе с «Москвой 24».

Если работа сидячая, следует чаще делать зарядку или прогуливаться. Отличной профилактикой отёков ног служат плавание и велопрогулки, подчеркнул врач.

«Вечером полежите минут 20, подняв ноги примерно на 30—45 градусов. Также снять отёчность и ощущение тяжести хорошо поможет контрастный душ», — отметил Орлов.

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