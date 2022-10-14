Аналитики назвали самые востребованные вакансии сентября в Карелии

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые востребованные вакансии сентября в Карелии.

Об этом сообщает karelinform.ru.

Выяснилось, что наибольший прирост отмечен в сфере рекламы и пиара — число предлагаемых мест работы здесь увеличилось на 30%.

Далее следуют сфера административного персонала (28%), инсталляция и логистика (22%), а также транспорт и логистика (18%).

Исследование также показало, что Ижевск вошёл в десятку крупнейших городов России, где проще всего найти работу, передаёт izhlife.ru.

«Здесь на одну вакансию приходится 4,3 активных резюме», — отметили в пресс-службе hh.ru.

Лидируют в таком рейтинге Красноярск, Хабаровск и Иркутск.

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