Аналитики назвали самые востребованные вакансии сентября в Карелии
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Об этом сообщает karelinform.ru.
Выяснилось, что наибольший прирост отмечен в сфере рекламы и пиара — число предлагаемых мест работы здесь увеличилось на 30%.
Далее следуют сфера административного персонала (28%), инсталляция и логистика (22%), а также транспорт и логистика (18%).
Исследование также показало, что Ижевск вошёл в десятку крупнейших городов России, где проще всего найти работу, передаёт izhlife.ru.
«Здесь на одну вакансию приходится 4,3 активных резюме», — отметили в пресс-службе hh.ru.
Лидируют в таком рейтинге Красноярск, Хабаровск и Иркутск.
Ранее президент SuperJob Алексей Захаров в беседе с RT рассказал о ситуации на рынке труда до конца года.