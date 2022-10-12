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Аналитик Захаров рассказал о ситуации на рынке труда до конца года

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RT
Президент SuperJob Алексей Захаров в беседе с RT рассказал о ситуации на рынке труда до конца года.
Аналитик Захаров рассказал о ситуации на рынке труда до конца года
  • Gettyimages.ru
  • © Kelvin Murray

По его словам, в настоящее время компании продолжают активно набирать сотрудников на все направления.

«Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия — это огромный рынок труда, и во всех отраслях он остаётся ресурсонедостаточным, сейчас огромное количество вакансий. Некорректно говорить, что какие-то специалисты особенно востребованы: мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», — сказал Захаров.

Что касается перспективных отраслей, то, по его мнению, нужно заниматься тем, к чему лежит душа.

«Мы уже видели повышенный интерес к сфере мобильных приложений, блокчейну, криптовалютам. Но ещё никто не угадал, что будет востребовано через десять лет, чтобы отправить своего ребёнка учиться именно этому. Мой совет — всегда отправлять ребёнка учиться тому, что ему интересно. Там он в любом случае будет опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но душа к этому не лежит», — заключил эксперт.

Ранее опрос показал, что 41% работодателей смотрят на социальные сети кандидатов.

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