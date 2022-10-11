Опрос: более 40% работодателей изучают соцсети кандидатов при найме

Аналитики выяснили, что 41% работодателей смотрят на социальные сети кандидатов. Из них 21% признались, что профили кандидатов в соцсетях могут повлиять на решение о найме, а для 15% опрошенных проверка социальных сетей — лишь формальность. Еще 5% участников исследования подтвердили, что соцсети прямо влияют на решение о найме.

Согласно данным опроса, который есть в распоряжении RT, 59% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании нет практики просмотра социальных сетей соискателя.

Среди тех, кто просматривает профили кандидатов (учитывался множественный выбор вариантов ответов), 63% оценивают общее впечатление от страницы. 59% респондентов указали, что изучают записи на страницах кандидатов, а 58% считают, что важно оценить манеру общения и поведения потенциального сотрудника, например через комментарии.

Также 45% опрошенных отметили, что пролистывают фотографии будущих работников. 42% респондентов обращают внимание только на аватары кандидатов на вакансии.

37% участников исследования отметили, что изучают страницы соискателей детально и считают, что многое о человеке могут сказать подписки человека на группы, каналы и паблики. Реже всего обращают внимание на список друзей — такой вариант указали лишь 12% опрошенных работодателей.

Опрос провели сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор. В нём приняли участие более 1 тыс. работодателей.

Ранее опрос показал, с какими сложностями сталкивались россияне при поиске работы.