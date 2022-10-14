Сальдо заявил о желании 350 человек выехать из Херсонской области
- AFP
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«Масштабы обращающихся невелики», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что к настоящему моменту на горячую линию, связанную с рекомендациями покинуть регион. поступило всего порядка 350 обращений.
Как отметил Сальдо, люди уже привыкли жить в сложившихся обстоятельствах.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти рекомендуют жителям на время выехать в другие регионы России.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.