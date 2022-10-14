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Сальдо заявил о желании 350 человек выехать из Херсонской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 350 человек заявили о желании выехать из региона.
Сальдо заявил о желании 350 человек выехать из Херсонской области
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Масштабы обращающихся невелики», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что к настоящему моменту на горячую линию, связанную с рекомендациями покинуть регион. поступило всего порядка 350 обращений.

Как отметил Сальдо, люди уже привыкли жить в сложившихся обстоятельствах.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти рекомендуют жителям на время выехать в другие регионы России.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.

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