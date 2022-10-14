Терапевт Хухрев рассказал, что сонливость может быть следствием авитаминоза и депрессии

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что постоянная сонливость может говорить о дефиците витамина D, анемии или депрессии.

Самая распространённая причина, из-за которой человеку всё время хочется спать, — это дефицит витамина D, который обычно наблюдается осенью, сообщил он в беседе с «Москвой 24».

«Это может быть и анемия, то есть нехватка кислорода тканям. Может быть и гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. У таких пациентов тоже постоянная сонливость... Это может быть хроническая депрессия, когда человек живёт со сниженным уровнем энергии», — отметил Хухрев.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.