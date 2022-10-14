Врач Труханов напомнил о рисках для женщин от бесконтрольного приёма противозачаточных

Невролог Пётр Труханов предупредил о факторах, увеличивающих риск инсультов у женщин.

На самом деле разницы по половому признаку у инсульта нет, а мозг у женщин и мужчин практически на 100% одинаков, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«Единственные моменты... во-первых, возникновение инсульта из-за тромбозов на фоне длительного, без контроля гинеколога, применения противозачаточных препаратов. Мы должны понимать, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, особенно если есть какие-то генетические проблемы со свёртываемостью», — объяснил Труханов.

Второй момент, который часто встречается у женщин, особенно возрастной категории, — это так называемый инсульт парикмахерский.

По словам врача, это происходит из-за мытья головы в специальной раковине в салоне. Вследствие такой процедуры пережимается шея — позвоночник и питающие мозг сосуды.

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