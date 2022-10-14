Нейропсихолог Хвингия рассказала, что краткие перерывы в работе помогут избежать выгорания
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В интервью радио Sputnik специалист посоветовала менять род деятельности в конце каждого часа.
«Не просто так придумали, что через 50 минут работы надо давать себе 10 минут отдыха от компьютера. Лучше всего отложить любую деятельность, если есть такая возможность, и просто отдохнуть. Можно даже остаться на том же стуле, прикрыв глаза», — посоветовала Хвингия.
Если такие перерывы в работе не помогают восстановить силы, возможно, накопилась усталость, и организму нужен более продолжительный отдых. Об этом, в частности, говорит тяжесть утреннего пробуждения, предупредила специалист.
Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.