Ростовская область 14 октября примет первую группу жителей Херсонской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион уже 14 октября примет первую группу жителей Херсонской области.

«Ростовская область примет и разместит у себя всех, кто захочет приехать к нам из Херсонской области. Мы уже приготовились к приёму первых прибывающих. Создадим для них все условия. Добавлю, что первую группу мы принимаем уже завтра», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей, желающих покинуть область, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ. При этом замглавы администрации области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что в регионе не планируется эвакуация.

Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.