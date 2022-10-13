Офтальмолог Лобанова посоветовала регулярно проверять зрение

Доцент кафедры офтальмологии Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Лобанова посоветовала регулярно проверять зрение, чтобы сохранить здоровье глаз.

В беседе с Life.ru она также рекомендовала использовать средства коррекции, если в этом есть необходимость.

«Отсутствие коррекции или недостаточная коррекция не тренируют глаза, а, наоборот, приводят к постоянному напряжению глазной мышцы и часто — к дальнейшему ухудшению зрения, а также усталости глаз и головным болям. Поэтому важно носить очки или линзы, если у вас есть проблемы со зрением», — сказала Лобанова.

По её словам, если работа связана с длительным нахождением у монитора, то желательно каждый час отвлекаться от экрана и делать небольшую зарядку.

Кроме того, врач посоветовала правильно питаться и защищать глаза от ультрафиолета.

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