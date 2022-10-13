Профессор Продеус посоветовал соблюдать режим сна для укрепления иммунитета

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовал соблюдать режим сна для укрепления иммунитета.

В беседе с «Радио 1» он также заявил, что необходимо рациональное питание. В частности, продукты должны содержать железо и витамин D.

Как отметил эксперт, продолжительное воздействие на организм физических и психологических факторов способствует снижению иммунитета.

Кроме того, Продеус рекомендовал вакцинироваться от гриппа.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.