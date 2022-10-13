Мишустин: Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Растут объёмы масленичных культур. Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортёром подсолнечного масла», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, показатели обеспеченности России соответствующей продукцией превысят 200%.

«Что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — отметил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил о росте спроса на российскую агропромышленную продукцию.