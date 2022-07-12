Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте спроса на российскую агропромышленную продукцию.

Об этом российский премьер сказал на профильной стратегической сессии.

«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на $37 млрд. А сейчас с учётом растущей мировой продовольственной инфляции спрос увеличился в разы», — сказал он.

Мишустин заявил о росте спроса на российскую агропромышленную продукцию

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно предусмотрело около 200 млрд рублей на льготные кредиты аграриям в период посевной.