Узнать больше

ФАС удовлетворила ходатайства Х5 о приобретении 70% в сетях «Слата» и «Красный Яр»

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Х5 Group о приобретении доли 70% в сетях «Слата» и «Красный Яр».
ФАС удовлетворила ходатайства Х5 о приобретении 70% в сетях «Слата» и «Красный Яр»
  • РИА Новости

«ФАС согласовала сделки по приобретению Х5 Retail Group 70% долей торговых сетей «Слата» и «Красный Яр» при соблюдении условий», — говорится в сообщении в Telegram.

В частности, при осуществлении сделки Х5 и «Смарт» должны до 1 октября 2023 года снизить до 35% долю от общего объёма оборота продовольственных товаров в границах одного из муниципальных образований Красноярского края.

Ранее X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в одну под новым названием «Х5 Клуб».

Компания также договорилась о стратегическом партнёрстве с группами компаний «Красный Яр» и «Слата».

Президент X5 Group Екатерина Лобачёва отмечала, что компания остаётся зарегистрированной в Нидерландах, однако рассматривается возможность для перерегистрации в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить