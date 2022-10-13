ФАС удовлетворила ходатайства Х5 о приобретении 70% в сетях «Слата» и «Красный Яр»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Х5 Group о приобретении доли 70% в сетях «Слата» и «Красный Яр».

«ФАС согласовала сделки по приобретению Х5 Retail Group 70% долей торговых сетей «Слата» и «Красный Яр» при соблюдении условий», — говорится в сообщении в Telegram.

В частности, при осуществлении сделки Х5 и «Смарт» должны до 1 октября 2023 года снизить до 35% долю от общего объёма оборота продовольственных товаров в границах одного из муниципальных образований Красноярского края.

Ранее X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в одну под новым названием «Х5 Клуб».

Компания также договорилась о стратегическом партнёрстве с группами компаний «Красный Яр» и «Слата».

Президент X5 Group Екатерина Лобачёва отмечала, что компания остаётся зарегистрированной в Нидерландах, однако рассматривается возможность для перерегистрации в России.