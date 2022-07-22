X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

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X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в одну под новым названием «Х5 Клуб».
X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка»
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Как отмечается в сообщении ретейлера, теперь покупатели могут использовать её в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России.

На старте участия в «Х5 Клубе» за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека, а пользователи смогут видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети.

Ранее сообщалось, что компания X5 Group, которой принадлежат торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток», приняла решение развивать сеть дарксторов в России.

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