X5 договорилась о стратегическом альянсе с региональными сетями «Красный Яр» и «Слата»

X5 Retail Group N.V. договорилась о стратегическом партнёрстве с группами компаний «Красный Яр» и «Слата».

Как сообщается на сайте Х5, соответствующие ходатайства будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

X5 Retail Group приобретёт контрольные доли в капиталах обеих групп компаний, в результате чего к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». При этом обе сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов.

Ранее X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в одну под новым названием «Х5 Клуб».