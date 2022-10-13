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Профессор Фадеев рассказал, что эндокринные расстройства могут отражаться на внешности

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Эндокринолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Фадеев рассказал, о чём врачу может рассказать внешность пациента.
Профессор Фадеев рассказал, что эндокринные расстройства могут отражаться на внешности
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Некоторые заболевания щитовидной железы могут быть видны уже при входе пациента в кабинет, отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Самый простой пример — болезнь Грейвса (базедова болезнь). Пучеглазие — это признак эндокринной орбитопатии, ей сопутствует характерная мимика, моргание и движение глаз», — уточнил врач.

По словам Фадеева, опытный врач сможет выявить по внешности пациента и другие патологии, такие как тяжёлый гипотиреоз, синдром Кушинга, болезнь Аддисона, диабет.

Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.

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