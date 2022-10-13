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Бизнес-коуч Акман рассказала о методах самоконтроля в тревожное время

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Бизнес-коуч, основатель Международной академии бизнес-коучинга 2WIN Катерина Акман рассказала, что нервное напряжение часто усугубляет стрессовая работа, а также невозможность найти работу или сменить её.

По её словам, сегодня популярны три модели поведения: проявление агрессии, хаотичные действия, которые забирают энергию, но не дают результата, и замирание.

«Кто-то постоянно злится, кто-то не может сконцентрироваться на задачах и имитирует бурную деятельность, а кто-то впадает в ступор», — отметила Акман в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы выйти из состояния тревоги и вернуться к логике, важно позаботиться о себе и найти внутреннюю опору.

«Только после этого можно будет управлять эмоциями и достичь спокойствия. Сделать это помогут дыхательные практики — глубокий вдох и медленный выдох, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе», — объяснила эксперт.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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