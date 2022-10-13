В Совете Федерации разработали проект об участии осуждённых в боевых действиях

В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий возможность участия осуждённых в боевых действиях.

Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматривается дополнение УК России статьёй 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооружённого конфликта определённым категориям осуждённых отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что закон отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства.

Ранее российский генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7.

Российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.