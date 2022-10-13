Офтальмолог Азнаурян предупредил о вреде просмотра телевизора в темноте
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«В лучшем случае просмотр телевизора или чтение в темноте может привести к усталости глаз. А при осложнениях — к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения», — сказал Азнаурян в разговоре с URA.RU.
При этом также недопустимо, чтобы светильник на потолке или на стене отражался на экране телевизора, заключил специалист.
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