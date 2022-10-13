Узнать больше

РИА Новости: водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не под подозрением

Короткая ссылка
Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, предварительно не подозревается в причастности к теракту, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель мог сам не знать об исполнении преступного заказа.

Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. 

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить