РИА Новости: водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не под подозрением
«Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель мог сам не знать об исполнении преступного заказа.
Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.