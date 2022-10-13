РИА Новости: водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не под подозрением

Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, предварительно не подозревается в причастности к теракту, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель мог сам не знать об исполнении преступного заказа.

Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.