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ТАСС: петербургским медикам рекомендовали воздержаться от поездок за границу

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовал медикам воздержаться от поездок за рубеж из соображений безопасности.

«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ», — приводит ТАСС выдержку из письма комитета.

Согласно документу, изложенные рекомендации касаются в том числе личных поездок. Исключения составляют путешествия в страны СНГ.

В комитете подтвердили подлинность письма и отметили, что меры направлены на обеспечение безопасности сотрудников медучреждений.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что в первом полугодии 2022 года россияне начали ездить за границу на 81,1% чаще, чем в прошлом году.

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