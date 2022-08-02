АТОР: жители России стали на 81% чаще ездить за границу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что в первом полугодии 2022 года россияне начали ездить за границу на 81,1% чаще, чем в прошлом году.

АТОР, как пишут «Известия», ссылается на Пограничную службу ФСБ России.

«В совокупности топ-10 туристических стран обеспечили 31% всего объёма поездок россиян в первом полугодии 2022 года, или 2,623 млн визитов. Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, но на 32% меньше, чем было у этих же стран вместе в январе — июне 2019 года», — говорится в сообщении.

Самыми популярными направлениями для зарубежных поездок среди жителей России стали Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с «Радио 1» рассказал о популярных направлениях в 2022 году.