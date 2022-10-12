Психиатр Елисеенко призвал не лечить депрессию самостоятельно

Врач-психиатр, главный специалист центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Антон Елисеенко призвал не лечить депрессию самостоятельно.

«Если у вас возникло подозрение на депрессию, то нужно обязательно прийти на приём к психиатру или психотерапевту и рассказать обо всех тревожащих симптомах, показать результаты опросника Бека. Врач объективно определит ваше текущее психическое состояние и в случае необходимости назначит лечение», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, депрессию нельзя вылечить успокоительными травами, БАДами и ноотропными препаратами.

Как отметил Елисеенко, диагноз ставит врач, который учитывает целый ряд критериев.

Ранее психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала результаты соцопроса, согласно которому уровень тревожности россиян увеличился до 70%.