В SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По данным аналитиков, больше всего в городе готовы платить менеджеру по активным продажам — до 250 тыс. рублей.
Далее следует вакансия менеджера по продажам B2B (от 150 тыс. рублей).
Третье место занимает вакансия маляра централизованной системы окраски с опытом работы не менее года. Кандидату предлагают оплату до 100 тыс. рублей.
Также стало известно, как жители Санкт-Петербурга оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца, передаёт neva.today со ссылкой на службу исследований hh.ru.
Всего по стране 60% соискателей верят, что смогут найти работу в ближайшее время, а в Петербурге доля таких жителей составляет 61%.
Ранее сообщалось, что количество вакансий в Ульяновской области выросло на 5,1% в сентябре 2022 года по сравнению с августом.