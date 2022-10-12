В SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Новгороде

Специалисты сервиса SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По данным аналитиков, больше всего в городе готовы платить менеджеру по активным продажам — до 250 тыс. рублей.

Далее следует вакансия менеджера по продажам B2B (от 150 тыс. рублей).

Третье место занимает вакансия маляра централизованной системы окраски с опытом работы не менее года. Кандидату предлагают оплату до 100 тыс. рублей.

Также стало известно, как жители Санкт-Петербурга оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца, передаёт neva.today со ссылкой на службу исследований hh.ru.

Всего по стране 60% соискателей верят, что смогут найти работу в ближайшее время, а в Петербурге доля таких жителей составляет 61%.

Ранее сообщалось, что количество вакансий в Ульяновской области выросло на 5,1% в сентябре 2022 года по сравнению с августом.