Число вакансий в Ульяновской области выросло на 5,1% в сентябре

Количество вакансий в Ульяновской области выросло на 5,1% в сентябре 2022 года по сравнению с августом, подсчитала служба исследований hh.ru.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Наиболее заметно увеличилось количество вакансий в сфере транспорта и логистики — на 15,3%.

Число предложений в сфере бухгалтерии и управленческого учёта выросло на 15,1%, а вакансий для административного персонала стало больше на 12,3%.

Тем временем в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений), а также в производственной отрасли (26%), в сфере менеджмента (14%), в финансовом секторе и бухгалтерии (13%), передаёт «Янтарный край».

Ранее сообщалось, что профессия инженера стала самой популярной рабочей специальностью у россиян.