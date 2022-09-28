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Профессия инженера стала самой популярной рабочей специальностью у россиян

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Из результатов исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», следует, что самой перспективной рабочей профессией россияне считают специализацию инженера — за неё проголосовали 45% респондентов.
Профессия инженера стала самой популярной рабочей специальностью у россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом пишут «Известия».

Профессию строителя отметили 32% проголосовавших, электрика — 28%, автослесаря и автомеханика — 26%, сварщика — 22%, электромонтёра и мастера отделочных работ — 20%.

За профессию токаря проголосовали 17% участников опроса, ещё по 16% выбрали специальности повара и монтажника.

92% респондентов объяснили свой выбор востребованностью этих специалистов на рынке труда.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.

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