В Госдуму внесли законопроект о Единой информационной системе персональных данных
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива подготовлена в связи с реализацией государственной политики в части повышения безопасности обработки биометрических персональных данных.
Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации или аутентификации с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об ответственности за разглашение персональных данных.