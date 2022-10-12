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В Госдуму внесли законопроект о Единой информационной системе персональных данных

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Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внёс в Государственную думу законопроект о Единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку и проверку биометрии.
В Госдуму внесли законопроект о Единой информационной системе персональных данных
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива подготовлена в связи с реализацией государственной политики в части повышения безопасности обработки биометрических персональных данных.

Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации или аутентификации с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об ответственности за разглашение персональных данных.

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