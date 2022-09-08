Москалькова высказалась об ответственности за разглашение персональных данных

Ответственность за разглашение персональных данных в России смешная, необходимо реализовывать наработки законодателей, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жёстко. Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она отметила, что человек должен иметь возможность распоряжаться данными о себе.

Ранее Москалькова рассказала, чем опасно заключение под стражу по подозрению в экономическом преступлении.