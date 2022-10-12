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Сомнолог Калинкин посоветовал соблюдать режим сна для улучшения самочувствия

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Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы по восстановлению здорового сна.
Сомнолог Калинкин посоветовал соблюдать режим сна для улучшения самочувствия
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«Первое — это фиксированное время засыпания и особенно пробуждения в рабочие и выходные дни. Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё одно правило — максимально долго находиться на улице днём. Это необходимо для выработки мелатонина и циркадианных ритмов.

«Нужно ограничить кофеиносодержащие продукты, алкоголь и курение, потому что все эти факторы ухудшают качество сна. Физическая нагрузка, особенно в первой половине дня, будет улучшать качество сна», — сообщил Калинкин.

Он добавил, что если выполнение перечисленных рекомендаций не приводит к восстановлению нормального сна в течение месяца — двух, то стоит обратиться к врачу.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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