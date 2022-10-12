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«Ъ»: в Госдуму могут внести законопроект о совмещении бизнеса и участия в СВО

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Группа законодателей из 24 депутатов и двух сенаторов подготовила законопроект о совмещении бизнеса и участия в СВО, который могут внести уже 12 октября в Госдуму.
«Ъ»: в Госдуму могут внести законопроект о совмещении бизнеса и участия в СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.

Документ представляет собой поправки к закону «О мобилизационной подготовке» (31-ФЗ), которые должны урегулировать участие бизнесменов в военной деятельности.

Предполагается, что данным образом будут сняты ограничения на совмещение статуса предпринимателя и военнослужащего, так как в настоящий момент военным по закону «О статусе военнослужащих» запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц, кроме случаев когда управление организациями предусмотрено должностными обязанностями.

Военные смогут продолжать вести бизнес через доверенных лиц, при этом призывной комиссией им будет предоставляться семь дней на решение всех организационных вопросов.

Ранее сообщалось, что в России готовят закон о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого бизнеса.

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