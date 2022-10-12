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Песков: Маск не общался с Путиным перед публикацией своего плана урегулирования по Украине

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Американский предприниматель Илон Маск не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своего плана урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Маск не общался с Путиным перед публикацией своего плана урегулирования по Украине
  • РИА Новости

«Нет, это неправда», — заявил он на брифинге с журналистами в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Маск и Путин действительно провели телефонный разговор около полутора лет назад.

Сам Маск также сообщил, что не обсуждал с Путиным план мирного урегулирования на Украине.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию. Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

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