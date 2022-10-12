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В Кремле заявили, что в России нет никакой новой волны мобилизации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет никакой новой волны в рамках частичной мобилизации.
В Кремле заявили, что в России нет никакой новой волны мобилизации
  • AP

«Никакой новой волны (мобилизации. — RT) нет», — сказал он журналистам. 

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили.

Также власти Курской области заявили, что в области завершился первый этап частичной мобилизации, регион перешёл ко второму этапу.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров позже заявил, что никаких волн в рамках частичной мобилизации не существует. По его словам,  с 21 сентября, согласно указу президента, проходят мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе.

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