В Кремле заявили, что в России нет никакой новой волны мобилизации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет никакой новой волны в рамках частичной мобилизации.

«Никакой новой волны (мобилизации. — RT) нет», — сказал он журналистам.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили.

Также власти Курской области заявили, что в области завершился первый этап частичной мобилизации, регион перешёл ко второму этапу.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров позже заявил, что никаких волн в рамках частичной мобилизации не существует. По его словам, с 21 сентября, согласно указу президента, проходят мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе.