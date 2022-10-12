Собянин заявил, что близкие родственники могут получить выплаты за мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что близкие родственники мобилизованных в столице смогут получать за них положенные им выплаты.

«Близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных... и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи», — говорится в Telegram-канале мэра.

Он добавил, что правительство Москвы постарается максимально быстро решить все вопросы по дополнительным выплатам гражданам, призванным в ВС России по мобилизации.

В конце сентября стало известно, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможные ситуации с нехваткой средств на выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в некоторых регионах будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.