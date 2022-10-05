Песков: возможные проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решаться
- РИА Новости
Представителя Кремля попросили прокомментировать данные о том, что власти Омской области ищут механизм решения вопроса с назначением единовременной выплаты мобилизованным.
Песков объяснил, что такая ситуация связана с дополнительными расходами. Он рассказал, что в регионах работает много программ развития, из-за чего имеется большая нагрузка на региональные бюджеты.
«Сейчас появилась дополнительная нагрузка», — сказал пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, у некоторых субъектов России есть резерв прочности, а у других он минимальный — либо его нет.
«Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться», — заявил он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.