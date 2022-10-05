Песков: возможные проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решаться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможные ситуации с нехваткой средств на выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в некоторых регионах будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.

Представителя Кремля попросили прокомментировать данные о том, что власти Омской области ищут механизм решения вопроса с назначением единовременной выплаты мобилизованным.

Песков объяснил, что такая ситуация связана с дополнительными расходами. Он рассказал, что в регионах работает много программ развития, из-за чего имеется большая нагрузка на региональные бюджеты.

«Сейчас появилась дополнительная нагрузка», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, у некоторых субъектов России есть резерв прочности, а у других он минимальный — либо его нет.

«Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться», — заявил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.