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Мобилизованным москвичам будут выплачивать 50 тысяч рублей ежемесячно

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Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей.
Мобилизованным москвичам будут выплачивать 50 тысяч рублей ежемесячно
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации... предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тыс. рублей», — говорится в указе.

Мобилизованным в Москве в случае тяжёлого ранения выплатят дополнительно по 1 млн рублей, при лёгком — 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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