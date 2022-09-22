Мобилизованным москвичам будут выплачивать 50 тысяч рублей ежемесячно

Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей.

Об этом говорится в документе на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации... предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тыс. рублей», — говорится в указе.

Мобилизованным в Москве в случае тяжёлого ранения выплатят дополнительно по 1 млн рублей, при лёгком — 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».